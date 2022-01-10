Какие маски не защищают от коронавируса

Минздрав рассказал, какие маски не защищают от вирусов и потому не считаются средством индивидуальной защиты. В министерстве призвали работников сферы обслуживания позаботиться о себе и о клиентах, обеспечив себе качественную защиту.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Пластиковые прозрачные маски не являются средством индивидуальной защиты, — говорится в сообщении. — Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле, ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют.»

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Пластиковые прозрачные «маски» не упоминаются в документах, регулирующих противоэпидемические правила. Вместо них Минздрав предлагает использовать защитные медицинские маски или респираторы, которые полностью закрывают нос и рот.

Те, кто использует пластиковые маски, не имеют эффективной индивидуальной защиты, поскольку такие средства не плотно прилегают к лицу, не защищают от инфицирования ни того, кто их носит, ни окружающих.

Нарушение карантинных правил в виде отсутствия защитной маски ведет к штрафу от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 170 грн до 255 гривен.

Ранее Realist.online рассказывал, что ученые проверили эффект защиты масок от заражения.

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