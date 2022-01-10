Украина до сих пор не выполнила оборонный заказ в 2017 году. ГБР выясняет причины

Государственное бюро расследований получило от суда разрешение на продление досудебного расследования до 22 декабря 2022 года по фактам превышения военным должностным лицом полномочий, совершенного в условиях особого периода. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на определение Печерского районного суда Киева от 20 декабря.

Как выяснило следствие, в октябре 2015 года государственная компания «Укрспецэкспорт» заключила контракты с польской компанией Wtorplast S.A. на поставку 93 единиц (шасси и башен) в боевую машину пехоты (БМП-1АК). Конечным потребителем в контракте было указано Министерство обороны Украины. Однако Минобороны не предусмотрело государственным оборонным заказом на 2016 год реализацию указанного проекта и контракты не вступили в силу и были приостановлены.

В 2016 году «Укрспецэкспорт» заключил новые контракты с компанией Wtorplast S.A. В этот раз на поставку 100 единиц шасси и башен в БМП-1АК. Изделия должны были быть изготовлены в 2016 году и предназначались для нужд государственного предприятия «Житомирский бронетанковый завод». Указанный контракт был включен в оборонный заказ на 2017 год, выполнение которого должно было состояться 28 февраля 2018 года.

В июле 2017 года Министерство обороны Украины уплатило аванс по этому контракту, перечислив 248,15 млн грн Житомирскому бронетанковому заводу. Далее завод перекинул 228,36 млн грн на счет «Укрспецэкспорта». В июле-сентябре 2017 года «Укрспецэкспорт» перечислил $8,77 млн на счета польской компании Wtorplast S.A.

Следовательно, в настоящее время в Украину поставлено 46 единиц изделий в БМП на сумму $7,59 млн. Задолженность составляет $1,18 млн, не поставлено 47 единиц.

В судебном постановлении отмечено, что в этом уголовном производстве никому не сообщалось подозрение. Правоохранители планируют с участием специалиста осмотреть боевые машины пехоты, в которые поставлялось оборудование от польской компании; получить международную правовую помощь из Словении по производству поставленных узлов и агрегатов БМП-1 от компании Zts-Special; провести судебно-техническую экспертизу с целью установления дат производства (сбора) шасси и башен БМП-1АК, проведения капитального ремонта указанной боевой техники и соответствия ее условиям контрактов.

Как сообщал «Главком», в середине декабря 2021 года появилась информация, что правительство закупило дизеля для Вооруженных сил Украины, что составляет 29% от потребности.

Ранее стало известно, сколько у украинской армии боевых самолетов и вертолетов.

В МИД Украины подчеркнули, что таким образом российский суд подписал Кремлю явку с повинной.