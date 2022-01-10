Авто Украина — почему подорожают привезенные авто

В Украине могут подорожать автомобили из-за роста тарифа на разгрузку с морских судов. Стоимость такой услуги повысится в несколько раз в государственном «Морском торговом порту «Черноморск».

Об этом сообщают во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

Так, с понедельника, 10 января, стоимость погрузки и выгрузки легковушек в госпорту «Черноморск» за одну единицу транспорта выросла с 18 до 47 долларов.

Как отметил в комментарии СМИ гендиректор ВААИД Олег Назаренко, такие данные приведены без 20% НДС. Следовательно, сумма за выгрузку подорожает на 59 долларов за одно транспортное средство.

Повышение ляжет на плечи конечного покупателя машины, ведь отдельные фирмы могут воспользоваться удорожанием услуги как поводом для повышения цен на авто.

В порту решение об увеличении тарифа не аргументировали, и сам чиновник считает его необоснованным.

«Я считаю, что и $18 за эту услугу – много. Ведь на практике вся выгрузка заключается в том, что сотрудник порта садится в автомобиль и уезжает 20 метров с парома. В чем тогда причина трехкратного подорожания? Вряд ли она заключается в повышении» зарплат — я уверен, что сотрудник порта получает за эту работу максимум $1. Остальные берутся прямо в карман руководителями ГП«, — подчеркнул Назаренко.

Он усматривает здесь злоупотребление монопольным положением портом «Черноморск», единственным в Украине по приему паромов с легковыми авто, поэтому будет обращаться с соответствующей жалобой в Антимонопольный комитет.

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