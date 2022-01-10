Туристов осыпало ледяным душем на горнолыжном курорте: оказались заложниками подьемника

Стало известно о том, что фонтан воды смыл туристов с подьемника. Все это произошло на горнолыжном курорте в Соединенных Штатах Америки.

Ролик с места происшествия был опубликован на YouTube-канале одного из лыжников, что находился там в тот момент.

Там видно, что фонтан вод забил прямо под подьемником, на котором туристы взбирались на гору. Случилось это в штате Северная Каролина на горнолыжном курорте Beech Mountain.

Больше всего не повезло одному из туристов, так как его кресло остановилось в том месте, где сильнее всего бил фонтан.