Туристов осыпало ледяным душем на горнолыжном курорте: оказались заложниками подьемника

Стало известно о том, что фонтан воды смыл туристов с подьемника. Все это произошло на горнолыжном курорте в Соединенных Штатах Америки.
Ролик с места происшествия был опубликован на YouTube-канале одного из лыжников, что находился там в тот момент.
Там видно, что фонтан вод забил прямо под подьемником, на котором туристы взбирались на гору. Случилось это в штате Северная Каролина на горнолыжном курорте Beech Mountain.
Больше всего не повезло одному из туристов, так как его кресло остановилось в том месте, где сильнее всего бил фонтан.
На опубликованных кадрах видно, что лыжник в кресле 20 секунд находился под жестким напором воды из-за того, что подъемник остановился.
«Кресла останавливались и начинали двигаться снова несколько раз. Водой окатило по крайнее мере трех лыжников. Один из гостей провел над потоком воды две минуты», — говорится в сообщении.
Примерно десять лыжников решили спрыгнуть с подьемника, так как были неготовы к холодному душу. Естественно, это привело к многочисленным травмам. Администраторы решили позже напомнить, что это запрещено правилами.
На данный момент специалисты пытаются разобраться в причинах аварии. Владельцы курорта при этом отметили, что система безопасности не показала, что есть какая-то неисправность, поэтому в работе подьемника они были уверены.
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