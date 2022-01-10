Кардиолог назвал полезные для сосудов и сердца продукты

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы человеку необходимо сбалансированно питаться.

По словам специалиста, необходимо включить в ежедневный рацион черный или красный виноград. Будучи мощным антиоксидантом, он разжижает кровь и снижает вероятность образования тромбов. Также виноград уменьшает воспаление сосудов, снижает уровень «плохого» холестерина в крови (липопотреинов низкой плотности, или ЛПНП), пояснил эксперт.

Карабулут отметил, что в красном винограде, в отличие от зеленого, почти в 10 раз больше полезных веществ, но только в том случае, если есть его с косточками.

По словам врача, учитывая большое содержание сахара в винограде, злоупотреблять им не стоит — достаточно одной грозди в день.

Тем, кто уже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, кардиолог посоветовал есть гранат или пить гранатовый сок.

По его словам, этот фрукт положительно влияет на гипертоников, а также людей, подверженных стрессам. Кроме того, гранат, так же как и темный виноград, снижает уровень «плохого холестерина» и замедляет развитие атеросклероза, добавил кардиолог.

Кроме того, специалист посоветовал включить в рацион хурму, в которой содержится большой объем клетчатки, а также фосфора, кальция, железа, калия и магния, незаменимых для сердца.

Кроме того, врач отметил, что для здоровья сердца и сосудов полезна сардина — употребление этой рыбы снижает риск образования тромбов.

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