В Киеве сбили пешехода на зебре, видео

В Днепровском районе Киева водитель сбил пешехода на «зебре». Момент аварии попал на камеры уличного видеонаблюдения.

Фрагментом видео поделились в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Авария произошла на проспекте Тычины, 22 в воскресенье, 9 января, около 16:00. На кадрах видно, как водитель автомобиля SAAB 9000 2.3 Turbo пытался затормозить перед пешеходным переходом, когда увидел, что человек переходит дорогу. Но не успел и сбил пешехода. Из-за гололеда после столкновения машина не остановилась, а ее пронесло несколько метров вперед.

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К пострадавшему тут же подбежали прохожие и водитель-виновник с пассажиром. Водители других авто тоже остановились, чтобы оказать помощь и разобраться в ситуации.

Также Realist.online сообщал, что депутат насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать с места ДТП.