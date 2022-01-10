Свитолина проиграла Киз на турнире в Аделаиде

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в матче первого круга турнира WTA250 в Аделаиде (Австралия). Уроженка Одессы не смогла ничего противопоставить американке Мэдисон Киз, которая занимает 56-е место в рейтинге лучших теннисисток мира.

Свитолина проиграла в двух сетах. Поединок длился 1 час 18 минут. За матч украинка подала всего три эйса, совершила семь двойных ошибок и отыграла у соперницы семь из 10 брейк-пойнтов.

Турнир WTA250 в Аделаиде, первый круг

Элина Свитолина (Украина) — Мэдисон Киз (США) — 0:2 (2:6, 4:6)

Для Свитолиной это второе поражение в текущем году. Украинка пока не знает радости побед в новом сезоне.

Ранее «Апостроф» сообщал, что Свитолина неожиданно проиграла россиянке в первом матче 2022 года.