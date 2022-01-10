Цена на подсолнечное масло заставила украинцев удивленно протирать глаза

Скрин, видео YouTube масло

«Это хороший продукт, он экспортируется. На украинскую продукцию спрос большой. Валютная выручка, здесь больше плюсов. Надо привыкать уметь готовить на пару, это здоровая и полезная пища. А не все подряд и жарить, и шкварити. Возможно, кому-то нравится оливковый просроченный горький суррогат по 2.5 евро, то огонь. У каждого есть свой выбор, То не оливковое, а эрзац риготний. Оливковое стоит от 500 за литр . Это помои, разогнанное на фракции масло, так же и с подсолнечным — помои», — считают другие.

Напомним, во сколько украинцам обойдется пластик за год и почему его запретили.

Ранее сообщалось, что подсолнечное масло подорожает почти вдвое, в чем причина

Также, черешня по 1500 и сало по 450: украинцы сравнили цены на любимом рынке Николая Тишенко и в городе президента.

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