Цена на подсолнечное масло заставила украинцев удивленно протирать глаза
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Украинцев поразила разница в цене на подсолнечное масло отечественного производства и оливковое масло родом из Италии. Соответствующее сообщение опубликовал в соцсети Anatoliy Vandalyak.
«Чудеса украинского ценообразования. Масло украинская подсолнечное «Чумак» 0.9 литра — 73.99 грн. (В пересчете на 1 литр — это 82.21 грн). Масло итальянское оливковое «Santolino» 1 литр — 89.99… Одна сделана из подсолнуха и приехала из Полтавы (300 км от Киева), другая — сделана в Итальянском городе Бари (2.650 км от Киева). Об уплаченной на границе пошлине и разнице в заработных платах работников, изготовивших это масло в баре и Полтаве — я лучше промолчу. Как и о том, на сколько именно подсолнечник дешевле оливки…», — удивляется автор сообщения.