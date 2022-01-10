Цена на подсолнечное масло заставила украинцев удивленно протирать глаза

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Украинцев поразила разница в цене на подсолнечное масло отечественного производства и оливковое масло родом из Италии. Соответствующее сообщение опубликовал в соцсети Anatoliy Vandalyak.

«Чудеса украинского ценообразования. Масло украинская подсолнечное «Чумак» 0.9 литра — 73.99 грн. (В пересчете на 1 литр — это 82.21 грн). Масло итальянское оливковое «Santolino» 1 литр — 89.99… Одна сделана из подсолнуха и приехала из Полтавы (300 км от Киева), другая — сделана в Итальянском городе Бари (2.650 км от Киева). Об уплаченной на границе пошлине и разнице в заработных платах работников, изготовивших это масло в баре и Полтаве — я лучше промолчу. Как и о том, на сколько именно подсолнечник дешевле оливки…», — удивляется автор сообщения.

Скрин, Facebook "Село, люди, кабачки"

Скрин, Facebook «Село, люди, кабачки»

В комментариях разгорелись ожесточенные дебаты по этому поводу. Одни украинцы считают, что во всем виноваты производители, которые отправляют украинское масло на экспорт, а другие сомневаются в качестве заявленного оливкового масла.

«А вы попробуйте не покупать в Новусе, а купить в маленьком магазине рядом.

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Лично я продаю 1л рафинированного масла за 55 грн, при этом я уверен, что новус (атб, Сильпо и т. д) берут немного дешевле, чем я, за счет объемов. Так может проблема в крупных торговых сетях? Может, пора устраивать им бойкот?», «В Польше — наше масло стоит 30 грн», — пишут одни.

Скрин, видео YouTube масло

Скрин, видео YouTube масло

«Это хороший продукт, он экспортируется. На украинскую продукцию спрос большой. Валютная выручка, здесь больше плюсов. Надо привыкать уметь готовить на пару, это здоровая и полезная пища. А не все подряд и жарить, и шкварити. Возможно, кому-то нравится оливковый просроченный горький суррогат по 2.5 евро, то огонь. У каждого есть свой выбор, То не оливковое, а эрзац риготний. Оливковое стоит от 500 за литр . Это помои, разогнанное на фракции масло, так же и с подсолнечным — помои», — считают другие.

Напомним, во сколько украинцам обойдется пластик за год и почему его запретили.

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