Визначили найкрасивіший підземний самоскид

Переможцем світового конкурсу промислового дизайну Good Design Award став призначений для роботи в шахтах підземний самоскид МК-42 виробництва компанії GHH Group.

Источник: avtodream.org

Спеціальне журі обрало цю машину серед понад 900 учасників. Особливо була відзначена продумана конструкція самоскида, яка поєднує в собі функціональність та різного роду рішення щодо безпеки для кабіни водія.





Машина сконструйована за всіма канонами, передбаченими для подібної техніки. Так, він має максимально присадкуватий силует (до даху кабіни — лише 2,8 метри), щоб мати можливість працювати в обмежених за висотою умовах. Але ширина – понад три метри.

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В рух машина приводиться 625-сильним двигуном Mercedes-Benz. Конструкція — шарнірно-зчленована. 19-кубовий кузов розрахований на 42 тонни, також була представлена ​​ 45-тонна версія.