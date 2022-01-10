Морозы до 20 градусов накроют Украину в ближайшее время — прогноз синоптика

На протяжении текущей недели погодные условия в Украине будет определять поле высокого давления с преобладанием холодной воздушной массы арктического происхождения. В ближайшие дни большинство регионов страны охватят серьезные морозы, местами до -23 градусов. Такой прогноз озвучил синоптик Игорь Кибальчич для meteoprog.

Украину накроют 20-градусные морозы — фото из открытых источников

Специалист отметил, что 13 и 14 января украинцам следует готовиться к самым низким температурным показателям. Столбики термометров ночью опустятся до 17…12 градусов мороза, а в Карпатах ожидается до -23…-18 градусов. Днем в четверг и пятницу температура воздуха прогнозируется в пределах -13…-8 градусов.

Кроме того, в большинстве регионов страны 13 января ожидается небольшой снег, а водителям в этот период стоит быть внимательнее — на дорогах сохранится гололедица.

На выходных, 15-16 января, температура воздуха начнет ощутимо повышаться. На смену морозам придут комфортные -5…0 градусов в дневное время и 7…2 градуса со знаком «минус» ночью. Вместе с тем, на выходных большую часть Украины накроют снегопады.

Так, делает вывод синоптик, в ближайшие семь дней на территории страны будет наблюдаться классическая зимняя морозная погода в достаточным количеством солнечных дней и периодическим выпадением снега.

Ранее в материале портала «Комментарии» сообщалось, что синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали, какой будет погода в Украине в январе.

Также синоптик Леонид Прокопенко рассказал о существенных климатических изменениях в стране и как они отражаются на погоде во втором зимнем месяце.

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