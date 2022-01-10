Трёхметровый морской монстр «преследовал» мужчину на глубине

Гигантский морской окунь процветает в мексиканских водах — научные исследования, которые показали, что этот вид находится под угрозой исчезновения, остановились на границе США и Мексики.

О своей первой встрече с гигантской рыбиной рассказал изданию Тhe Сonversation Артуро Рамирес-Вальдес, научный сотрудник Калифорнийского университета в Сан-Диего.

«Я смотрел на морское дно, сосредоточившись на определении видов рыб, как обычно делал, ныряя у побережья Калифорнии, когда вдруг почувствовал что-то большое надо мной. Когда я повернул голову, я увидел гигантскую рыбу — более 6 футов (2 метра) в длину — спокойно интересующуюся пузырьками воздуха, исходящими из моего регулятора SCUBA. Это был 2016 год, и это была моя первая встреча с гигантским морским окунем», — вспоминает морской эколог.