Трёхметровый морской монстр «преследовал» мужчину на глубине

Гигантский морской окунь процветает в мексиканских водах — научные исследования, которые показали, что этот вид находится под угрозой исчезновения, остановились на границе США и Мексики.
О своей первой встрече с гигантской рыбиной рассказал изданию Тhe Сonversation Артуро Рамирес-Вальдес, научный сотрудник Калифорнийского университета в Сан-Диего.
«Я смотрел на морское дно, сосредоточившись на определении видов рыб, как обычно делал, ныряя у побережья Калифорнии, когда вдруг почувствовал что-то большое надо мной. Когда я повернул голову, я увидел гигантскую рыбу — более 6 футов (2 метра) в длину — спокойно интересующуюся пузырьками воздуха, исходящими из моего регулятора SCUBA. Это был 2016 год, и это была моя первая встреча с гигантским морским окунем», — вспоминает морской эколог.
Фото: Тhe Сonversation
Он изучает, как международные границы создают проблемы для усилий по сохранению и управлению морской средой. Хотя в океане нет ни стен, ни заборов, границы по-прежнему действуют как жесткие барьеры для самых разных целей.
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Гигантский морской окунь обитает у западного побережья Северной Америки в водах Мексики и США. Однако большие различия в регулировании и исследовательской деятельности между двумя странами привели к существенному недопониманию здоровья популяции гигантского морского окуня.
Фото: Тhe Сonversation
Гигантский морской окунь — самая крупная прибрежная костистая рыба в северо-восточной части Тихого океана. Он может вырасти до 9 футов (2,7 метра) в длину и весить до 700 фунтов (315 кг). Он обитает в прибрежных водах от северной Калифорнии до оконечности полуострова Нижняя Калифорния в Мексике, включая весь Калифорнийский залив.
В Калифорнии коммерческий промысел этого вида начался в конце 1880-х годов. Раньше крупной рыбы было очень много во всем ареале, но в начале 1970-х годов промысел прекратился. В ответ в 1981 году США запретили как коммерческий, так и любительский лов гигантского морского окуня, и сегодня проводится множество исследований и усилий по восстановлению популяции.
Фото: Тhe Сonversation
Международный союз охраны природы считает гигантского морского окуня находящимся под угрозой исчезновения видом из-за того, что популяция «сильно фрагментирована, что приводит к продолжающемуся сокращению половозрелых особей». Но это решение было основано на отчете, в котором не было никаких данных из Мексики. Отсутствие данных вызывает беспокойство, учитывая, что 73% ареала этого вида находится в мексиканских водах.
Этот пробел в знаниях заставил задуматься, не ошиблись ли экологи в отношении здоровья гигантских популяций морского окуня.
Фото: Тhe Сonversation
В первой половине 20-го века, когда коммерческий флот США чрезмерно ловил рыбу в водах США, они начали ловить рыбу и в мексиканских водах, но продолжали считать весь улов американским. Это изменилось в 1968 году, когда правительства двух стран подписали Соглашение о рыболовстве между Мексикой и США, ограничивая количество рыбы, которую флот каждой страны может выловить из вод другой страны. Крах рыболовства в США в 1970-х годах был вызван не резким сокращением численности рыбы в мексиканских водах, а изменениями в регулировании рыболовства между США и Мексикой. Калифорнийская популяция рыб десятилетиями была подавлена, но это было скрыто поставкой рыбы из Мексики.
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