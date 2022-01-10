Jerry Heil рассказала жуткую историю о фанате из России

Так, на днях в своих Instagram-stories исполнительница поделилась, что в течение полутора лет ей каждый день пишет поклонник. По ее словам, мужчина посылал ей сообщения сексуального характера. В частности, он говорил, что хочет «потерять с ней девственность».

Несмотря на то, что Яна Шемаева (имя Jerry Heil – Ред.) блокировала страницу фана и удаляла его сообщения, он продолжал писать с новых страниц. И вот недавно артистка устроила фан-встречу с поклонниками во Львове. Днем раньше мужчина написал Яне, что он едет. Впрочем, исполнительница не поверила.





«Я подумала, что это диванный писака и что он пишет, что едет, сидя на диване. Но оказалось, что он действительно собирался меня увидеть. И когда он приехал я была очень напугана, потому что вспоминала все, что он мне писал, и тот факт, что я все стерла, и у меня не будет доказательств», – рассказала артистка.

Затем звезда и ее команда вызвали полицию, чтобы написать заявление. Впрочем, правоохранители сказали, что по закону Украины мужчине может грозить штраф в размере 51 гривны или административный арест до 15 суток.

«Есть мнение одного из подписчиков, что это просто извращенец и с ним можно просто мило переписываться. Знаете, с чьим мнением такое мнение совпадает? С мнением полицейских! Представляете? Они не заметили в этих монологах, что он черным по белому написал, что его дважды не пустили в страну, а в третий раз он договорился с пограничником, они этого не увидели в его сообщениях и сказали: «Выйди с ним поговори, он просто в тебя влюблен». Но я забыла кое-что добавить. Первая фраза полицейского, зашедшего и увидев меня испуганную, знаете какая? Цитирую: «Так что, вашей маме зять разве не нужен?», — рассказала певица.

Звезда добавила, что теперь у нее есть охрана и отметила, что поделилась этой историей, потому что хочет, чтобы девушки чувствовали себя в безопасности.

ТСН