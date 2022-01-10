Гороскоп на 2022 год — каких знаков Зодиака ждут глобальные перемены

В текущем году представителей каждого знака Зодиака ждут свои важные события, но есть три счастливчика, для которых 2022 год станет «переломным», ведь звезды сулят им грандиозные перемены в жизни. Об этом сообщает Womanhit.

Телец

Представителям этого знака Зодиака эксперты прогнозируют большие перемены в карьере. В начале 2022 года Тельцам возможно стоит поменять место работы, потому что для них откроются новые возможности и перспективы. Ближе к осени они смогут реализовать бизнес-планы, которые создавали предыдущие полгода. С сентября Тельцам прогнозируют перемены и в личной жизни, они могут встретить человека для серьезных отношений.

Читай также: Ретроградный Меркурий напряжет всех: гороскоп на 10-16 января

Стрелец

2022 год обещает быть ярким и положительным. Одинокие Стрельцы могут встретить свою вторую половинку, а для тем, кто уже в браке звезды сулят важные события, например, рождение ребенка. В профессиональной сфере представителям этого знака Зодиака не стоит бояться каких-то кардинальных перемен, будет шанс получить повышение или появиться возможность поменять место работы.

Дева

Астрологи говорят, что 2022 год станет для Дев продуктивным, они получат толчок для саморазвития. Летом представителям этого знака стоит больше внимания уделить семье и близким, возможно взять отпуск и привести в порядок своим мысли. А ближе к концу года велика вероятность получить рабочий проект, о котором Девы давно мечтали. Но, чтобы достичь высот в профессиональной сфере нужно будет приложить много упорства и труда.

Ранее на Realist.online сообщалось, что ищут в отношениях представители разных знаков Зодиаков.