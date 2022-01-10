Сегодня состоится заседание комиссии НАТО-Украина

Накануне Столтенберг заявил, что никаких компромиссов из РФ по поводу будущего членства других стран не будет

В понедельник 10 января должно состояться заседание комиссии НАТО-Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет вице-премьер-министра Украины по европейской интеграции Ольгу Стефанишину, сообщает сайт Альянса.

По итогам Столтенберга и Стефанишина проведут совместную пресс-конференцию, говорится в сообщении.

На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг провел разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они общались об Украине.

Накануне Столтенберг заявил, что никаких компромиссов из РФ по поводу будущего членства других стран не будет.

Напомним, накануне в Женеве завершился первый раунд переговоров США и России. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал встречу сложной, но деловой.

Как известно, в Женеве замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметился скандальным заявлением. Представитель Москвы перед переговорами посоветовал Североатлантическому альянсу «собирать манатки». Якобы, НАТО следует возвращаться к стандартам 1997 года.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, о чем будут говорить на Совете «Россия-НАТО», который пройдет 12 января.

К слову, генсек НАТО заявил, что никаких компромиссов из РФ по поводу будущего членства других стран не будет.