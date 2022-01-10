Легенда из «Танці з зірками» Влад Яма наглотался метафана и чуть не задохнулся, Оля Полякова боится повторить: «Не дышал»

Многие люди боятся публичных выступлений, особенно в первый раз. И даже если вы любите быть в центре внимания, вели все школьные праздники, но попадаете на другой уровень, где куча звезд, то, вероятно, исход мероприятия может быть не очень веселым.

Такой случай произошел и с Владом Ямой на рассвете его карьеры. Об этом он рассказал в конкурсе «Правда/ложь» на шоу «Хто зверху».

Будучи в составе мужской команды Сергей Притулы ему предстяло сразиться с участницей женской команды Леси Никитюк Славой Каминской.

Сама Слава рассказала историю о том, как ее забыли спящей в аэропорту. Об этом сообщал Знай.ua.