Легенда из «Танці з зірками» Влад Яма наглотался метафана и чуть не задохнулся, Оля Полякова боится повторить: «Не дышал»

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Многие люди боятся публичных выступлений, особенно в первый раз. И даже если вы любите быть в центре внимания, вели все школьные праздники, но попадаете на другой уровень, где куча звезд, то, вероятно, исход мероприятия может быть не очень веселым.

Такой случай произошел и с Владом Ямой на рассвете его карьеры. Об этом он рассказал в конкурсе «Правда/ложь» на шоу «Хто зверху».

Будучи в составе мужской команды Сергей Притулы ему предстяло сразиться с участницей женской команды Леси Никитюк Славой Каминской.

Сама Слава рассказала историю о том, как ее забыли спящей в аэропорту. Об этом сообщал Знай.ua.

Слава Каминская, фот Знай.ua

Слава Каминская, фот Знай.ua

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История Влада Ямы была менее веселой.

«Правда ли то, что на своем первем новогоднем корпоративе в Киеве, когда рядом со мной были украинские звезды, на сцене я подавился метафаном (конфетти, прим.ред.) и едва не умер».

Бывшая Эдгара Каминского не раздумывая сказала, что это правда, ведь и у нее такое было. И конечно же оказалась права.

Оля Полякова отметила, что на каждом своем концерте она боится в конце вдыхать, ведь стреляет метафан.

«Это был 2003 год и я стоял в последней линии балета. Все стояли с шампанским и бах, я делаю вдох и понимаю, что дышать не могу. Я упал, разбил бокал и когда я кашлянул — метафан выпал, но я не дышал где-то полминуты»,- поделился Яма.

Влад Яма, скриншот: Youtube

Влад Яма, скриншот: Youtube

Напомним, что жена Влада Ямы Лилия чуть не сгорела на Новый год, судья «Танці з зірками» только улыбнулся.

Ранее мы сообщали, что Влад Яма затащил жену и сына в мертвый город, только камни и трава.

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