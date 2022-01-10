В сети впервые появились снимки салона нового Maserati Grecale Trofeo

Выход нового компактного внедорожника Maserati Grecale был перенесён на конец 2022 года из-за дефицита полупроводниковых компонентов.

Источник: avtodream.org

Ввиду появившегося дополнительного времени, производитель продолжает настраивать и испытывать модель, благодаря чему фотошпионы снабжают общественность свежими порциями снимков прототипов автомобиля.





В этот раз помимо снимков самого кроссовера, покрытого камуфляжем, были опубликованы фотографии интерьера автомобиля в версии Trofeo.

Отметим, что внешне такую модель можно будет отличить по более крупным колёсным дискам, огромным спортивным тормозам и более агрессивному обвесу.

Что касается интерьера, то клиентам будет доступен на выбор один из двух вариантов оформления — красный и коричневый. Об этом свидетельствует несоответствие отделки кресел и дверных карт.

Напомним, Maserati Grecale будет оснащаться «мягким гибридом» на базе 2-литрового бензинового турбомотора. Версия Trofeo, скорее всего, получит знакомый фанатам марки по моделям Alfa Romeo серии Quadrifoglio 2,9-литровый двигатель с двумя турбинами.