В сети впервые появились снимки салона нового Maserati Grecale Trofeo

Выход нового компактного внедорожника Maserati Grecale был перенесён на конец 2022 года из-за дефицита полупроводниковых компонентов.
Источник: avtodream.org
Ввиду появившегося дополнительного времени, производитель продолжает настраивать и испытывать модель, благодаря чему фотошпионы снабжают общественность свежими порциями снимков прототипов автомобиля.
В этот раз помимо снимков самого кроссовера, покрытого камуфляжем, были опубликованы фотографии интерьера автомобиля в версии Trofeo.
Отметим, что внешне такую модель можно будет отличить по более крупным колёсным дискам, огромным спортивным тормозам и более агрессивному обвесу.
Что касается интерьера, то клиентам будет доступен на выбор один из двух вариантов оформления — красный и коричневый. Об этом свидетельствует несоответствие отделки кресел и дверных карт.
Напомним, Maserati Grecale будет оснащаться «мягким гибридом» на базе 2-литрового бензинового турбомотора. Версия Trofeo, скорее всего, получит знакомый фанатам марки по моделям Alfa Romeo серии Quadrifoglio 2,9-литровый двигатель с двумя турбинами.