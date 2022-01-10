Газ Украина — кому и за что могут отключить газ и что делать

Существует три категории бытовых потребителей газа: люди с индивидуальным счетчиком, общедомовым, и те, кто рассчитывается за газ по нормам потребления. Для последних существует риск отключения от поставок природного газа.

По какой причине пользователю могут отрезать газ рассказала адвокат Вера Тарасенко, сообщает “Главред”.

За что могут отключить газ

за неуплату;

по желанию потребителя и по его собственному заявлению;

несанкционированный отбор природного газа или вмешательство в работу газового счетчика;

несанкционированное возобновление газоснабжения;

ликвидация аварий или проведение ремонтных работ;

наличие задолженности за несанкционированный отбор газа;

отказ в предоставлении доступа оператору на объект для проверки газораспределительных систем и газового оборудования.

Что еще может стать основанием для отключения газа

отсутствие договора или отказ от его заключения потребителем;

отсутствие у потребителя документов о праве собственности на дом, что делает невозможным заключение договора;

долги соседей в многоквартирном доме;

ничем не обоснованные незаконные действия, такие как ликвидации аварий, продолжающиеся годами;

принуждение потребителя отдельно заключать платежный договор на обслуживание счетчиков и газового оборудования.

Если человеку отключили газ, первым делом необходимо узнать, по какой причине это случилось и потребовать акт об отключении, где она указана. Если акт не дают, необходимо писать письменный запрос с требованием ответа. Также можно позвонить на горячую линию.

Пытаться самостоятельно подключиться обратно ни в коем случае нельзя, поскольку такие действия будут считаться неправомерными и человеку грозит штраф.

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