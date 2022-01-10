Уморительные котики и собачки украсили Рождество, но не всегда хозяева были этому рады

Добро пожаловать в пост, посвященный двум любимым вещам — домашним животным и Рождеству. Когда наши четвероногие друзья возятся по дому, удивляясь, почему в доме вдруг стало так весело, когда все, кто приходит, с удовольствием играют, а угощения со стола, уставленного яствами, летят им прямо в рот, это можно назвать раем на земле.

Ожидания. Это все еще лучшая рождественская фотография из всех, что у меня есть

HabitRage https://old.reddit.com/r/cats/comments/5kboi6/my_cats_take_the_best_christmas_pictures/

Наш 5-летний спасатель Сэм с нетерпением ждёт своего первого Рождества в нашем новом доме

BioFusionz https://old.reddit.com/r/dogpictures/comments/rep3d3/our_5_year_old_rescue_sam_looking_forward_to/

Моя работа здесь закончена

9999monkeys https://www.reddit.com/r/pics/comments/7koeon/my_work_here_is_done/

Мой кот боится мандаринов, поэтому я создал силовое поле, чтобы защитить рождественскую ёлку

Iatrogenia https://old.reddit.com/r/aww/comments/e71e67/my_cat_is_afraid_of_tangerines_so_i_created_a/

Идеальное рождественское фото не получится

hmmokaywhat https://old.reddit.com/r/christmas/comments/kjjxxm/all_is_not_calm/

У них получилось испортить рождественское фото

ashostakovich https://old.reddit.com/r/AnimalsBeingJerks/comments/k7bl5o/they_really_had_to_ruin_the_christmas_photo/

Полазить по деревьям можно в Рождество

yawinsomeyalosesome https://old.reddit.com/r/AnimalsBeingJerks/comments/r8uk8g/its_that_time_of_the_year_again/

Можете ли вы сказать, что он был не счастлив из-за рождественской фотографии?

Walrus-Shivers https://old.reddit.com/r/cats/comments/kklqw7/can_you_tell_he_wasnt_happy_about_the_christmas/

Я не помню, чтобы у младенца Иисуса был мех