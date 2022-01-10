Уморительные котики и собачки украсили Рождество, но не всегда хозяева были этому рады

Добро пожаловать в пост, посвященный двум любимым вещам — домашним животным и Рождеству. Когда наши четвероногие друзья возятся по дому, удивляясь, почему в доме вдруг стало так весело, когда все, кто приходит, с удовольствием играют, а угощения со стола, уставленного яствами, летят им прямо в рот, это можно назвать раем на земле.
Ожидания. Это все еще лучшая рождественская фотография из всех, что у меня есть
Наш 5-летний спасатель Сэм с нетерпением ждёт своего первого Рождества в нашем новом доме
Моя работа здесь закончена
Мой кот боится мандаринов, поэтому я создал силовое поле, чтобы защитить рождественскую ёлку
Идеальное рождественское фото не получится
У них получилось испортить рождественское фото
Полазить по деревьям можно в Рождество
Можете ли вы сказать, что он был не счастлив из-за рождественской фотографии?
Я не помню, чтобы у младенца Иисуса был мех