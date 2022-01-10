Covid-19: за сутки болезнь унесла жизни почти 90 украинцев

Вчера в больницы попали более тысячи больных на коронавирус

За сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. из них детей – 94, медработников – 41. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 064 человека;

летальных исходов – 86;

выздоровело – 3 517 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 704 442 человека;

выздоровело – 3 514 786 человек;

летальных исходов – 97 325;

проведено ПЦР-тестирование – 16 966 846.

После Нового года Covid-19 разгулялся на праздники: в странах Европы фиксируют рекорды заражений.

Отметим, что в Украине зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон», в связи с чем глава Минздрава Виктор Ляшко дал пять рекомендаций для населения.

Ранее, главный инфекционист США рассказал, кто легче перенесет «Омикрон». Также ВОЗ оценила влияние мутаций нового штамма Covid-19 на вакцину.

Covid-19 в 2022 году. Чего ждать Украине?

«Омикрон» станет доминирующим штаммом уже в начале 2022 года

Как Европа встречает «Омикрон». Сравниваем с Украиной