Covid-19: за сутки болезнь унесла жизни почти 90 украинцев

Вчера в больницы попали более тысячи больных на коронавирус
За сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. из них детей – 94, медработников – 41. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 064 человека;
- летальных исходов – 86;
- выздоровело – 3 517 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 704 442 человека;
- выздоровело – 3 514 786 человек;
- летальных исходов – 97 325;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 966 846.
После Нового года Covid-19 разгулялся на праздники: в странах Европы фиксируют рекорды заражений.
Отметим, что в Украине зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон», в связи с чем глава Минздрава Виктор Ляшко дал пять рекомендаций для населения.
Ранее, главный инфекционист США рассказал, кто легче перенесет «Омикрон». Также ВОЗ оценила влияние мутаций нового штамма Covid-19 на вакцину.
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