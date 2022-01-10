Михаил Поплавский показал, что должны делать девушки, чтобы попасть к нему в балет

Девушки добиваются расположения Михаила Поплавского танцами. Соответствующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.
Народный артист Украины, ректор Киевского университета культуры и искусств Михаил Поплавский является крайне экстравагантной личностью в нашей стране. В частности, у него огромная армия поклонников в социальной сети Инстаграм в 2,8 миллиона человек, которые стараются комментировать каждый его пост.
9 декабря Михаил Поплавский опубликовал видео, в котором предстал в красном костюме, черных очках рядом с барабанной установкой.
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«Что нужно танцевать, чтобы попасть ко мне в балет?🤔», — сообщает Михаила Поплавский. Затем он показывает двух молодых девушек в коротких платьях, которые танцуют откровенно.