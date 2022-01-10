Михаил Поплавский показал, что должны делать девушки, чтобы попасть к нему в балет

Девушки добиваются расположения Михаила Поплавского танцами. Соответствующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.

Народный артист Украины, ректор Киевского университета культуры и искусств Михаил Поплавский является крайне экстравагантной личностью в нашей стране. В частности, у него огромная армия поклонников в социальной сети Инстаграм в 2,8 миллиона человек, которые стараются комментировать каждый его пост.

9 декабря Михаил Поплавский опубликовал видео, в котором предстал в красном костюме, черных очках рядом с барабанной установкой.