Михаил Поплавский показал, что должны делать девушки, чтобы попасть к нему в балет

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Девушки добиваются расположения Михаила Поплавского танцами. Соответствующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.

Народный артист Украины, ректор Киевского университета культуры и искусств Михаил Поплавский является крайне экстравагантной личностью в нашей стране. В частности, у него огромная армия поклонников в социальной сети Инстаграм в 2,8 миллиона человек, которые стараются комментировать каждый его пост.

9 декабря Михаил Поплавский опубликовал видео, в котором предстал в красном костюме, черных очках рядом с барабанной установкой.

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«Что нужно танцевать, чтобы попасть ко мне в балет?🤔», — сообщает Михаила Поплавский. Затем он показывает двух молодых девушек в коротких платьях, которые танцуют откровенно.

Фолловеры активно начали комментировать данное видео.

«Отличное видео»; «Вы классный»; «Все девушки как на подбор»; «Суперовый настрой»; «Желаю всем хорошего настроения», — сообщают они.

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