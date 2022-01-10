Пенелопа Крус замечена в Лос-Анджелесе в ярком сверкающем бомбере Chanel

В данный момент из Мадрида она улетела в Голливуд ради масштабной промо-кампании своего нового фильма — боевика «Код 355». Фотографы и многочисленные фанаты в очереди за автографом застали темпераментную и невероятно привлекательную актрису на входе в Landmark Theatre в Лос-Анджелесе.

Для очередного появления Пенелопа выбрала яркий сверкающий красный бомбер Chanel в сочетании с классическими джинсами и высоким хвостом. Образ созвучен гардеробу ее экранной героини — колумбийского психолога, которого женщины-шпионки втягивают в криминальную авантюру.

Elle