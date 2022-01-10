Пенелопа Крус замечена в Лос-Анджелесе в ярком сверкающем бомбере Chanel

Самая знаменитая испанская актриса продолжает голливудское турне. Очередной выход — в «родном» оттенке
Есть такой стереотип, что испанок всегда изображают и ассоциируют с одеждой красных оттенков. Причин несколько. Это и превалирующий цвет национального флага. И их «горячий» темперамент. И яркая внешность в сочетании с темным цветом волос. И, конечно, фламенко, который танцуют преимущественно в красных нарядах в черный горох. И еще десяток других теорий возникновения мифа и стереотипа. Да и зачем нужны научные доказательства, если все очевидно без лишних слов.
Достаточно посмотреть на «типичную испанку» в мировом кинематографе — Пенелопу Крус, которая является блестящим собирательным образом женщины родной страны (в любом из экранных произведений Педро Альмодовара).
В данный момент из Мадрида она улетела в Голливуд ради масштабной промо-кампании своего нового фильма — боевика «Код 355». Фотографы и многочисленные фанаты в очереди за автографом застали темпераментную и невероятно привлекательную актрису на входе в Landmark Theatre в Лос-Анджелесе.
Для очередного появления Пенелопа выбрала яркий сверкающий красный бомбер Chanel в сочетании с классическими джинсами и высоким хвостом. Образ созвучен гардеробу ее экранной героини — колумбийского психолога, которого женщины-шпионки втягивают в криминальную авантюру.
Elle