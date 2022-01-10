Протесты в Казахстане — рейс из Алматы приземлился в Борисполе – о чем рассказали пассажиры

9 января аэропорт «Борисполь» принял рейс из столицы Казахстана Нур-Султана. На борту находились 33 украинца и иностранцы.

«Суспільне» разузнали у них, что происходит в Казахстане после начала массовых протестов.

Пассажир по имени Саржан рассказал, что приехал из Караганды (200 км от Нур-Султана) и летит на учебу в Европу. До аэропорта он добирался на авто с еще 4 людьми. На блокпосте их проверили и записали личную информацию. В Караганде митинг был мирный, вышли более 1000 человек. Во время протестов не работал интернет. Сейчас его включают на пару часов. Между городами стоят блокпосты, автомобили проверяют.

Саржан, пассажир самолета

Другой пассажир Тамирлан проживает в Нур-Султане. Через Киев он планирует попасть в Афины и Будапешт как турист. По словам парня, протесты были спокойными, «а ситуацию раздули».

Тамирлан считает, что из-за отключения Интернета и отмены рейсов у людей началась лишняя паника.

Тамирлан, пассажир самолета

«Военные – привычная вещь для Нур-Суртана. У нас всегда много полиции в городе, охраны. Не было в городе никакого мародерства. Все живут тихой привычной жизнью сейчас. Только комендантский час и металлоискатели», — говорит пассажир.

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Он подтверждает, что в Алматы велись бои и люди не могут покинуть страну из-за отмены рейсов.

Пассажир Диас прилетел в Нур-Султан из Усть-Каменогорска (восток Казахстана). Его особо не проверяли. Билет до Киева пассажир купил еще в декабре. Он подтверждает, что Интернет включают лишь на несколько часов в день. Банки и магазины в Нур-Султане уже работают.

Отметим, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сейчас продолжают работу для возвращения украинцев, которые обратились за помощью. Большая часть желающих вернуться сейчас находится в Алматы. Следующие рейсы запланированы на 13 и 16 января.

Рейсовий літак із Нур-Султана із 33-ма українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня. Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 9, 2022

Ранее на Realist.online сообщалось, что президент Казахстана дал приказ открывать огонь на поражение.