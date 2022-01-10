Карточки на продукты планируют ввести в Украине — подробности

Украинские власти рассматривают вариант введения электронных продуктовых карточек для малообеспеченных украинцев. Это вызвано ростом цен на продукты из-за резкого скачка стоимости российского газа.

Об этом сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, пишет «BBC News Украина».

Устенко пояснил, что даже временное снижение или отмена НДС на продукты питания в Украине, приведет к дополнительным расходам из государственного бюджета на администрирование налогов и нанесет ущерб конкуренции между производителями и реализаторами продуктов. По его словам, это стало бы дополнительным риском для украинской экономики.

В то же время целевая финансовая поддержка по типу программы «е-Поддержка», является более подходящим вариантом.

«В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе «Дія» — так называемых «продуктовых чеков», как это практикуется в США«, — уточнил Олег Устенко.

Как сообщал «Апостроф», в период новогодне-рождественских праздников украинцы выбрасывают продуктов на 470 млн – 1 млрд гривен.