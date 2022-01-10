Гетманцев анонсировал возможную отсрочку штрафов для ФЛП

Верховная Рада может отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов. Об этом заявил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в эфире телеканала «Эспрессо».

«Я уже предложил соответствующую поправку, думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы уменьшить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО (регистраторы расчетных аппаратов) до 1 февраля 2022 года», – сказал он.

Ранее Кабинет министров окончательно назвал категории предпринимателей, которые могут не пользоваться кассовыми аппаратами (РРО и ПРРО).

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла собрать большинство депутатов, необходимое для принятия законопроекта об отсрочке сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога № 6376. В проекте закона авторы предлагали отсрочить обязательность кассовых аппаратов еще на год – в начале 2023 года.

Это будет мало распространяться на тех плательщиков единого налога 2-4 групп, годовые доходы которых не превышают 220 размеров минимальной зарплаты (сейчас это 1,3 млн грн).