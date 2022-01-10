Погода в Украине — прогноз погоды на 17-18 января

В Украину пришло потепление с туманами и гололедом, однако через неделю зимняя погода вернется и страну снова заметет снегом.

Об этом свидетельствуют данные метеосайта Ventusky.

По состоянию на утро 17 декабря в Каратах местами снежный покров будет на уровне 10 см, а на востоке и севере Украины — от по 5 до 13 см.

А уже на следующий день, утром 18 января, снежный покров в Карпатах достигнет 58 см (за сутки он увеличится почти на 50 см), на востоке и севере страны наметет до 23 см снега, а в центре и на западе — 4 до 10 см.

Как рассказывал «Апостроф», синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в январе Украину часто будут накрывать густые туманы, кроме этого нередко будет наблюдаться порывистый ветер. Что касается температуры воздуха, то в первый месяц зимы она будет на 1-2 градуса выше нормы. Вместе с тем, не исключены кратковременные периоды сильных похолоданий, особенно на Левобережной части Украины.

Кроме того, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух рассказала,какой будет погода в Украине в феврале.