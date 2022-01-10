Жена Джастина Бибера в несуразном образе стала посмешищем

Известная американская модель и супруга популярного артиста Джасина Бибера Хейли показала себя в довольно необычном образе. Она вызвала очень много обсуждений из-за того, что надела на себя пуховик и лосины.

Соответствующий пост разместили на странице «peopletalk» в Instagram.

«Бери на заметку шикарный зимний образ Хейли Бибер #хейлибибер», — подписали публикацию в социальной сети.

Нужно отметить, что большинство людей далеко засомневались насчет «шикарного» образа модели. Она надела пуховую куртку и обтягивающие лосины, на которые натянула белые носки. Многие юзеры соцсети не смогли промолчать при виде такого необычного образа звезды и написали немало комментариев под фотографией.