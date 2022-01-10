Жена Джастина Бибера в несуразном образе стала посмешищем

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Известная американская модель и супруга популярного артиста Джасина Бибера Хейли показала себя в довольно необычном образе. Она вызвала очень много обсуждений из-за того, что надела на себя пуховик и лосины.

Соответствующий пост разместили на странице «peopletalk» в Instagram.

«Бери на заметку шикарный зимний образ Хейли Бибер #хейлибибер», — подписали публикацию в социальной сети.

Нужно отметить, что большинство людей далеко засомневались насчет «шикарного» образа модели. Она надела пуховую куртку и обтягивающие лосины, на которые натянула белые носки. Многие юзеры соцсети не смогли промолчать при виде такого необычного образа звезды и написали немало комментариев под фотографией.

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Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

«Для начала нам бы такую зиму!)))))))», «А что шикарного?», «лосины и пуховик- ШИКАРНЫЙ ОБРАЗ», «Выскочила девушка в магазин на минутку,что первое попалось, то и нацепила мы так в огород выходим, сразу образ какой то придумали?», «В Москве 80% примерно так и ходит) ничего необычного», «Образ современный, однако абсолютно обычный, шика в нем нет. Красиво смотрится засчет молодого подтянутого тела Хэйли. Ну и одежда у нее не за 2 тысячи, а дорогие бренды», «Вот прям шикарный и зимний? Прям такой?», «Люди в Якутии в -50», «Папин пухан и лосинки… А что вы знаете о шике?», «Мне вот интересно, а те кто пишет «и чО тут шикарного? «, «что для вас шикарный образ? Колхозные натуральные шубы, шоб дороХо боХато?», — оставили свои мнения пользователи социальной сети.

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Напомним, что жена Джастина Бибера показала, на кого променяла своего любимого.

Как ранее сообщал портал «Znaj», Хейли Бибер восхитила публику в обтягивающем комбинезоне.

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