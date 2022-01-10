Названы позволяющие снять симптомы похмелья продукты

Облегчить тяжелые симптомы похмелья помогут яйца, авокадо и овсянка.

Отмечается, что первым важнейшим продуктом при похмелье врачи единогласно называют простую воду. Однако вода может вывести множество полезных веществ из организма, именно поэтому при возникновении симптомов похмелья следует употребить в пищу яйца.

Этот продукт богат питательными веществами, которые могут работать как лекарство. Кроме того, яйца содержат аминокислоту цистеин, которая используется организмом для выработки антиоксидантного глутатиона.

В перечень продуктов, которые помогут облегчить похмелье, также попало авокадо. Уточняется, что авокадо является отличным источником калия.

Вместе с тем одним из способов избавиться от похмелья также считается простая овсянка. Овес богат питательными веществами: он содержит минералы, в том числе кальций и магний, а также витамины группы B.

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