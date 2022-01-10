В Запорожье в Днепре нашли корабль 19 века

В Запорожье возле острова Хортица украинские археологи обнаружили 15-метровый деревянный корабль. Предварительно судно датировано концом 19 века.

О такой находке рассказал сотрудник Национального заповедника «Хортица» Вячеслав Зайцев.

Отмечается, что плоскодонное грузовое судно было обнаружено при открытии водолазного сезона на дне Днепра. Но, как говорят ученые, точно наглядно датировать находку пока невозможно.

Следует отметить, что в 2020 году запорожскими археологами был обнаружен дубовый лафет 17-18 века на дне реки. Более двух веков лафет провел под водой, однако хорошо сохранился. Примечательно, что такие гидроархеологические находки неизвестны в стране, но единицы подобных хранятся в музеях мира.

Ранее «Апостроф» сообщал, что возле села Каров во Львовской области, во время раскопок, археологи обнаружили новые сенсационные находки времен Римской империи – захоронения с обрядовыми предметами и углубленное сооружение, назначение которого пока остается загадкой.