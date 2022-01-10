Украинская авиакомпания после двух недель полетов закрывает новый маршрут: причина

Украинская лоукост-авиакомпания Air Ocean Airlines, открывшаяся в прошлом 2021 году, заявила о закрытии маршрута Киев-Харьков с 9 января всего через две недели полетов, сообщает Avianews.

Уточняется, что причиной данного решения авиакомпания назвала «коммерческие причины». Как правило, таким образом, перевозчики объясняют нерентабельность перевозок, объясняют в издании.

В заявлении компании Air Ocean Airlines указывается, что рейсы приостановлены до конца осенне-зимней навигации полетов, которая продлится до конца марта.

Тем пассажирам, которые успели купить билеты по этому маршруту, обещают вернуть деньги. Для этого следует обратиться по месту оформления проездных документов.

«В то же время, согласно украинскому законодательству, в авиакомпаниях должны выплатить пассажиру компенсацию в размере от €250 до €600 в случае, если рейс отменен не из-за форс-мажора менее чем за две недели до вылета», – сообщается на сайте.

В случае с рейсами Киев-Харьков пассажиры могут рассчитывать на компенсацию в €250. Именно такая сумма должна быть уплачена исходя из продолжительности маршрута.

Air Ocean Airlines начала регулярные рейсы 21 ноября 2021 года. В настоящее время ее маршрутная сеть включает только внутренние рейсы, а парк самолетов – два региональных реактивных авиалайнера Ан-148 с общим числом 75 мест.

По данным Государственного реестра юридических лиц, Air Ocean Airlines создана 27 августа 2020 в формате ООО с уставным капиталом 100 тыс. грн. Ее владельцем указан Роман Трохимчук, а директором – Николай Мельниченко.

Ранее Wizz Air заявил, что отменяет 20 рейсов из Украины. Авиакомпания отменила рейсы в период с января по март 2022 года.

К слову, эксперты назвали самое выгодное время для покупки билетов.

Как известно, Wizz Air увеличит количество самолетов в Украине почти в три раза и запустит 26 новых рейсов.