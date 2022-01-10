Пандемия унесла уже более 150 тысяч жизней в Британии

С начала пандемии коронавируса в Великобритании уже зафиксированы более 150 тысяч смертей в результате COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Источник: www.ukrinform.ru





Упродовж останньої доби у Британії зареєстрували 313 нових смертей від коронавірусу. Загальна кількість летальних випадків від початку пандемії досягла 150 057.

Згідно з останніми даними британського уряду, в країні також зареєстровано 146 390 нових випадків COVID-19, внаслідок чого загальна кількість підтверджених випадків хвороби з початку пандемії вже становить 14 333 794.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 9 січня кількість хворих на COVID-19 становить 306 087 831 особу. При цьому 259 010 320 осіб одужали, 5 502 823 пацієнти померли.