Ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали «Дельтакрон»

Доктор Леонтиос Кострикис, возглавляющий группу ученых лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, рассказал, что «Дельтакрон» уже обнаружили у 25 пациентов на Кипре, 11 из них находятся в больнице, а 14 проходят лечение амбулаторно.

Источник: gordonua.com





«Дельтакрон» имеет генетическое происхождение варианта «Дельта» вместе с некоторыми мутациями «Омикрона», сообщил Кострикис.

По его словам, «Дельтакрон» не был идентифицирован больше нигде в мире, поэтому это открытие может представлять глобальный интерес, пишет Cyprus Mail.

Ученый рассказал, что 25 образцов «Дельтакрона» были переданы в базу данных GISAID (глобальная научная инициатива, обеспечивающая открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и SARS-CoV-2), что сделает их доступными для мирового научного сообщества, отмечает издание.

При этом Кострикис подчеркнул, что еще рано предсказывать, сможет ли «Дельтакрон» превзойти «Дельту» и «Омикрон».

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Штамм коронавируса «Дельта» впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии, сообщает ВВС. Поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.

В июне 2021 года ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 «Дельта» становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. 23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине.

22 ноября 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название «Омикрон». К 22 декабря «Омикрон» был подтвержден в 110 странах.