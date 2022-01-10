Гороскоп на 10 января 2021 года для всех знаков Зодиака

В понедельник, 10 января, Ракам нужно будет перестать дрожать, как студень, а Козерогам пора наконец приступать к работе.

О том, как провести первый по-настоящему рабочий день в году по всем знакам Зодиака, рассказала в эфире программы «Национальное утро» на Apostrophe TV.

ОВЕН

Вы, как генератор случайных чисел. Ведь вашим настроением иногда управляет рандомайзер. Полностью наслаждайтесь каждым днем!

ТЕЛЕЦ

Чтобы привести себя в хорошую форму, вам нужно больше идти. Идти на компромисс с людьми. От них тоже можно получить хороший толчок вперед.

БЛИЗНЕЦЫ

Проблемы – это не лифт. Так что из любой безвыходной ситуации есть выход. А ведь лучше поискать вход.

РАК

Вы, как холодец. Также часто дрожите. Переставайте всего пугаться и открывайте для себя что-то новое!

ЛЕВ

Вы настоящий полиглот, ведь постоянно уходите по-английски. Проявляйте больше внимания к окружающим.

ДЕВА

Жизнь, как библиотека. Если старые источники информации перестали информировать, поищите для себя что-то новое!

ВЕСЫ

Отношения, как магазин. Ведь в них кто-то должен зарабатывать, а кто-то тратить. Лучше найти в этом баланс.

СКОРПИОН

Вы, как радист. Так что для вас каждый скандал – это всего лишь способ проверки связи. Поищите более приятные способы.

СТРЕЛЕЦ

Вы, как вечный двигатель. Постоянно трудитесь. Сделайте себе еще один дополнительный выходной!

КОЗЕРОГ

Сегодня ваши веки, как камни. Тоже не хотят двигаться самостоятельно. Просыпайтесь, работа вас заждалась!

ВОДОЛЕЙ

Жизнь – это геометрия, а вы в ней вектор. Тоже живете в собственной системе координат. Надо прислушиваться к мнению окружающих.

РЫБЫ

Вы, как бизнесмен. Ведь для вас карта желаний – это ваша кредитка. Пришло время идти на работу!