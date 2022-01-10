Які продукти можуть допомогти впоратися із запаленням

За даними Harvard Health, запалення в організмі може виникнути, якщо ви піддаєтеся впливу токсинів або інших поширених причин, таких як хронічний стрес, ожиріння, аутоімунні розлади тощо. Якщо не лікувати, запалення може зберігатися з часом і стати хронічним.

З часом і ваше тіло змінюється, тому регулярні фізичні вправи, якісний сон та раціон є ключовими компонентами, що допоможуть вам змінюватися красиво.





Популярні продукти, які допоможуть зменшити запалення після 30 років

Жирна риба

Коли справа доходить до зменшення запалення та дотримання здорової дієти, риба є одним із найкращих варіантів.

Жирна риба містить дуже багато омега-3 жирних кислот EPA та DHA, які, як було досліджено, зменшують запалення. Лосось, тріска, скумбрія, тунець та оселедець, мають одні з найвищих концентрацій поживних речовин.

Оскільки смажена їжа може посилити запалення, важливо уникати саме смаженої риби, коли це можливо, а замість цього знайти інший смачний спосіб її приготування, наприклад, приготування на грилі або запікання.

Горіхи

Горіхи сповнені користі для здоров’я та протизапальних властивостей, тому вони є важливим продуктом в багатьох дієтах людей, які живуть найдовше.

Зокрема, волоські горіхи та мигдаль багаті вітаміном Е та іншими антиоксидантами, які допомагають зменшити запалення. Наприклад, якщо ваша імунна система була надмірно активна, горіхи можуть допомогти усунути пошкодження, завдяки вітаміну Е, який діє, як антиоксидант.

Зелені листові овочі

Є певні листові зелені овочі, які також можуть бути чудовим джерелом цієї поживної речовини, яка зменшує запалення, як-от капуста, шпинат і броколі.

Поруч із вітаміном Е ви також додаєте кальцій та вітаміни А, С і К, коли споживаєте зелені листові овочі», – каже Д’Анджело. Ці вітаміни можуть допомогти відігравати важливу роль у боротьбі із запаленням та надавати інші переваги для здоров’я.

Полуниця

Допомагає зменшити запалення, і, за словами дієтологів, це пов’язано з вмістом антиоксидантів.

Полуниця містить антиоксиданти, відомі як антоціани, які виконують дві важливі речі одночасно: знижують концентрацію прозапальних медіаторів і збільшують протизапальні молекули.

ТСН