10 января: какой сегодня праздник, приметы и запреты

Сегодня, 10 января, православная церковь чтит память 20 тысяч священномучеников.

В мире отмечают такие праздники:

День горького шоколада.

День сокращения энергетических затрат.

День благодарности комнатным растениям.

День спасения орлов.

День устриц Рокфеллера.

День принципа большинства.

День совершеннолетия – Япония.

День памяти 20 тысяч святых мучеников

Максимиан сжег 20 тысяч христиан после отказа предать жертву идолам/Фото из открытых источников

Во время правления императора-язычника Максимиана в начале 4 века разрушались храмы, сжигались богослужебные книги, были гонения христиан. В это время епископом города Никомидии был святой Кирилл, который способствовал распространению христианства, в результате чего многие из сановников императора были тайными христианами.

История

Во дворце Максимиана жила языческая жрица Домна. Святая Домна не хотела жить среди язычников и притворилась безумной. Когда их удалили из дворца, она поселилась в девичьем монастыре у игуменьи Агафии, которая одела ее в мужскую одежду, остригла волосы и отпустила из монастыря. Когда император вернулся, то приказал найти бывшую жрицу Домну.

В праздник Рождества Христова 302 года в Никомидийской соборной церкви собралось около 20 тысяч христиан. Император отправил в храм глашатая, чтобы передать повеление всем христианам принести жертву идолам, иначе он сожжет храм вместе с молящимися. Все присутствовавшие отказались поклониться идолам, после чего палачи подожгли церковь, и все христиане погибли в огне.

Император был уверен, что все христиане Никомидии уничтожены, но он узнал, что верующие христиане еще остались. Когда Святая Домна вернулась в город, то долго плакала на пожаре, так как не умерла со своими сестрами. Она пошла на берег моря, где рыбаки вытянули сетями из воды тела мучеников Индиса, Горгония и Петра. Одетая в мужскую одежду, святая Домна помогала рыбакам тащить сети, которые оставили ей тела всех мучеников.

Домна погребла их и ежедневно посещала эти могилы. Когда Максимиан узнал, что некий парень посещает могилы христиан, то приказал отрубить ему голову. Вместе с Домной казнили и священномученика Евфимия.

Традиции и обряды

С Рождественского мясоеда начинается период определенного образа жизни православного, когда можно употреблять мясо. Также это связано с тем, что в первые дни января было принято забивать скотину. Однако это не отменяло пост по средам и пятницам: «Мясное – в мясоед, но постному – свой черед».

Также Мясоед называли Домочадцевым днем, так как семья собиралась дома, вместе работала по хозяйству и вместе садились за стол: «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится».

Начиналась свадебная пора с 10 января. Та как Рождественский мясоед продолжался до Масленицы, времени для брачных обрядов и застолий сполна хватало.

Если на скирдах иней – к дождливому лету.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя сквернословить, скандалить и ссориться с близкими.

Не стоит выбрасывать остатки еды, а лучше отдать их животным.

Не нужно пришивать пуговицы, если хотите избавиться от старых проблем.

Народные приметы

Густой иней или снегопад – к хорошему урожаю хлеба.

Безветренная погода и иней на деревьях обещают удачный и урожайный год.

Если кошка весь день спит или с неба валят крупные хлопья снега, то скоро потеплеет.

Сырая погода обещает хороший урожай льна.

Если в водоеме рыба беспокойно ведет себя, плещется и бьет хвостом – будет снегопад.

Метель в этот день – к холодному и дождливому лету.

Именины

В понедельник, 10 января, именины отмечают владельцы таких имен: Симон, Петр, Николай, Леонид, Игнат, Ефим, Аркадий, Александр и Агата.