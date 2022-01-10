Идеальные черничные оладьи от звезды «МастерШеф» Владимира Ярославского

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Украинский шеф-повар, звезда «МастерШеф» Владимир Ярославский вновь радует поклонников различными рецептами и советами.

В этот раз он поделился умениями, как приготовить праздничный удивительный завтрак — черничные оладьи. Для этого нам понадобятся (на 2-3 нормальные порции) 180 граммов замороженной черники и 70 грамм воды, яйцо, 25 грамм сахара, 15 грамм растительного масла без запаха, 150 грамм муки и 10 г. разрыхлителя, что касается теста, а для крема и украшения — 3 банана, цедра апельсина, 30 грамм сахара, а также кленовый сироп или мед.

Владимир Ярославский, фото: Instagram

Владимир Ярославский, фото: Instagram

Мужчина начинает приготовление с разморозки ягод, к которым он добавляет воду и погружным блендером в стакане, делает однородную массу. Далее туда идет сахар, растительное масло, яйцо и вся смесь перемешивается. В конечном итоге туда добавляется просеянная мука с разрыхлителем.

«Я жарю через кольцо — чтобы были красивы, вы можете делать просто на сковороде, на растительном масле, на небольшом огне, с обеих сторон. Потому что, оладьи быстро меняют цвет на поверхности. Переворачиваете оладьи осторожно и аккуратно — они еще очень нежные», — пишет Ярославский.

Вова Ярославский, фото: Instagram

Вова Ярославский, фото: Instagram

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Отдельно мужчина готовить банановое пюре из двух нарезанных бананов. Он делает сироп из 30 грамм сахара и такого же количества воды. Смесь доводит до кипения вместе с цедрой апельсина. Туда идет порезанный банан и готовка на огне продолжается еще где-то 3-4 минуты. Впоследствии получается ароматное пюре.

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