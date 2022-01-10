Идеальные черничные оладьи от звезды «МастерШеф» Владимира Ярославского

Вова Ярославский, фото: Instagram

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Отдельно мужчина готовить банановое пюре из двух нарезанных бананов. Он делает сироп из 30 грамм сахара и такого же количества воды. Смесь доводит до кипения вместе с цедрой апельсина. Туда идет порезанный банан и готовка на огне продолжается еще где-то 3-4 минуты. Впоследствии получается ароматное пюре.

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