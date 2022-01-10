Идеальные черничные оладьи от звезды «МастерШеф» Владимира Ярославского

Украинский шеф-повар, звезда «МастерШеф» Владимир Ярославский вновь радует поклонников различными рецептами и советами.
В этот раз он поделился умениями, как приготовить праздничный удивительный завтрак — черничные оладьи. Для этого нам понадобятся (на 2-3 нормальные порции) 180 граммов замороженной черники и 70 грамм воды, яйцо, 25 грамм сахара, 15 грамм растительного масла без запаха, 150 грамм муки и 10 г. разрыхлителя, что касается теста, а для крема и украшения — 3 банана, цедра апельсина, 30 грамм сахара, а также кленовый сироп или мед.