Простые вещи с очень необычным дизайном (ФОТО)

0

Дизайнеры еще способны удивить своими необычными, а порой и откровенно безумными идеями. Фантазия людей безгранична, и сейчас вы в очередной раз убедитесь в этом. Ведь есть на свете безумные гении, которые придумывают какие-нибудь необычные вещицы. Да что там, они даже обычные и привычные предметы могут превратить во что-то сумасшедшее. Например, сделать ёршик в виде микрофона или игральные карты с вождями коммунизма.


1.

Устройство для перевозки живой рыбыПростые вещи с очень необычным дизайном

2.

Набор ластиков, который превращает руку в коровуПростые вещи с очень необычным дизайном

3.

Фонарик-жукПростые вещи с очень необычным дизайном

4.

Бутылка-банкаПростые вещи с очень необычным дизайном

5.

Ключ и вилка в одномПростые вещи с очень необычным дизайном

6.

Коммунистические игральные картыПростые вещи с очень необычным дизайном

7.

Ковёр в виде ТомаПростые вещи с очень необычным дизайном

8.

Разветвитель для наушников в форме сердцаПростые вещи с очень необычным дизайном

9.

Тёрка-электрогитараПростые вещи с очень необычным дизайном

10.

Белый пазлПростые вещи с очень необычным дизайномИспытание для самых терпеливых!

11.

Как есть снэки и не пачкать пальцыПростые вещи с очень необычным дизайном

12.

Кубик Рубика для слепыхПростые вещи с очень необычным дизайном

13.

Скамейка-короваПростые вещи с очень необычным дизайном

14.

Вилка, ложка, нож и бумеранг в одномПростые вещи с очень необычным дизайном

15.

Перепонки для плаванияПростые вещи с очень необычным дизайном

16.

Носок для ускорения созревания авокадоПростые вещи с очень необычным дизайном

17.

Ёршик-микрофонПростые вещи с очень необычным дизайномДля тех, кто любит петь во время любых домашних дел, даже чистя унитаз.

18.

Картофель фри в форме LEGOПростые вещи с очень необычным дизайном

19.

Зонтик-катанаПростые вещи с очень необычным дизайном

20.

Вот он, кетчунез!Простые вещи с очень необычным дизайном

zefirka.net