Простые вещи с очень необычным дизайном (ФОТО)

Дизайнеры еще способны удивить своими необычными, а порой и откровенно безумными идеями. Фантазия людей безгранична, и сейчас вы в очередной раз убедитесь в этом. Ведь есть на свете безумные гении, которые придумывают какие-нибудь необычные вещицы. Да что там, они даже обычные и привычные предметы могут превратить во что-то сумасшедшее. Например, сделать ёршик в виде микрофона или игральные карты с вождями коммунизма.
1.
Устройство для перевозки живой рыбы
2.
Набор ластиков, который превращает руку в корову
3.
Фонарик-жук
4.
Бутылка-банка
5.
Ключ и вилка в одном
6.
Коммунистические игральные карты
7.
Ковёр в виде Тома
8.
Разветвитель для наушников в форме сердца
9.
Тёрка-электрогитара
10.
Белый пазлИспытание для самых терпеливых!
11.
Как есть снэки и не пачкать пальцы
12.
Кубик Рубика для слепых
13.
Скамейка-корова
14.
Вилка, ложка, нож и бумеранг в одном
15.
Перепонки для плавания
16.
Носок для ускорения созревания авокадо
17.
Ёршик-микрофонДля тех, кто любит петь во время любых домашних дел, даже чистя унитаз.
18.
Картофель фри в форме LEGO
19.
Зонтик-катана
20.
Вот он, кетчунез!
zefirka.net