Простые вещи с очень необычным дизайном (ФОТО)

Дизайнеры еще способны удивить своими необычными, а порой и откровенно безумными идеями. Фантазия людей безгранична, и сейчас вы в очередной раз убедитесь в этом. Ведь есть на свете безумные гении, которые придумывают какие-нибудь необычные вещицы. Да что там, они даже обычные и привычные предметы могут превратить во что-то сумасшедшее. Например, сделать ёршик в виде микрофона или игральные карты с вождями коммунизма.





1.

Устройство для перевозки живой рыбы

2.

Набор ластиков, который превращает руку в корову

3.

Фонарик-жук

4.

Бутылка-банка

5.

Ключ и вилка в одном

6.

Коммунистические игральные карты

7.

Ковёр в виде Тома

8.

Разветвитель для наушников в форме сердца

9.

Тёрка-электрогитара

10.

Белый пазл Испытание для самых терпеливых!

11.

Как есть снэки и не пачкать пальцы

12.

Кубик Рубика для слепых

13.

Скамейка-корова

14.

Вилка, ложка, нож и бумеранг в одном

15.

Перепонки для плавания

16.

Носок для ускорения созревания авокадо

17.

Ёршик-микрофон Для тех, кто любит петь во время любых домашних дел, даже чистя унитаз.

18.

Картофель фри в форме LEGO

19.

Зонтик-катана

20.

Вот он, кетчунез!

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