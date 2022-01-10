Врач назвал снижающий кровяное давление напиток

Кофе с добавлением уксуса или лимонного сока способствует снижению кровяного давления. Об этом рассказал японский врач Хиросигэ Итакура, передает Yahoo News Japan.

Он уточнил, что в кофе содержится хлорогеновая кислота, которая оказывает мощный антиоксидантный эффект, стабилизирует кровяное давление, а также предотвращает развитие атеросклероза. Также эта кислота обладает жиросжигающим и антибактериальным свойствами.

Усилить благоприятные действия хлорогеновой кислоты поможет добавление уксуса или лимонного сока. Кроме того, в лимоне содержится эриоцитрин, который предотвращает ожирение, добавил врач.

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