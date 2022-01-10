Ассия Ахат поразила посвежевшим видом, как будто и не бабушка

Скрипачка и певица Ассия Ахат поздравила своих фанатов с зимними праздниками. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети Instagram. Там за ее жизнью и творчеством следят 41,6 тысяч читателей.
Звезда 2000-х отправилась на отдых в Швейцарию, а точнее – в окрестности Цюриха.
Ассия Ахат / фото: instagram.com/ahhattassia/
«Счастливого Рождества! Всем-всем крепкого здоровья, терпения и радости!!!», — поделилась хорошим настроением известная украинская певица и скрипачка.
На фото исполнительница сидит в автомобиле, пристегнутая ремнем безопасности. На ней черный деловой пиджак в белую полоску, и черный шерстяной берет, расшитый бисером и пайетками.
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Скрин, Instagram Ассия Ахат
На этот раз певица ограничилась очень небольшим количеством косметики. Глаза она оставила не накрашенными, добавив только немного розового блеска на губах и розовых румян на скулах.
«Каждый год, на Рождество весь вечер настроение слушать Щедрик в Вашей интерпретации. Для меня это настоящая «музыка Рождества». С Рождеством», «С рождеством христовым», «Красотка!», — восхищаются читатели ее странички.
Асия Ахат, фото Instagram
Напомним, Ассия Ахат призналась, для чего обращалась к астрологам перед рождением ребенка — «Не совпадало по срокам». Певица Асия Ахат имеет двое взрослых сыновей и трехлетнюю внучку.
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