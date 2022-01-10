Ассия Ахат поразила посвежевшим видом, как будто и не бабушка

Скрипачка и певица Ассия Ахат поздравила своих фанатов с зимними праздниками. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети Instagram. Там за ее жизнью и творчеством следят 41,6 тысяч читателей.

Звезда 2000-х отправилась на отдых в Швейцарию, а точнее – в окрестности Цюриха.