Детскую машину 1955 года продали за 1700 долларов (ФОТО)

Необычный детский винтажный автомобиль, под названием Eshelman, датирован 1955 годом.

Источник: avtodream.org

Выпускала его фабрика Честона Эшелмана, которой уже нет. В основной ассортимент входила разнообразная снегоуборочная техника: культиваторы, газонокосилки, снегоочистители и тому подобное. Дальше были небольшие катера, тележки для гольфа.





Что же касается этого автомобильчика, причем в неплохом состоянии, его случайно обнаружили в гараже среди прочего хлама.

Ради интереса транспорт выставили на аукцион, и очень быстро нашелся покупатель, готовый расстаться с суммой в 1700 долларов. Очевидно, что новый владелец планирует вплотную заняться реставрацией этого раритета.

Несколько слов стоит сказать и о технических деталях. В движение машинка приводилась двухтактным мотором от газонокосилки. Сцепление имело центробежный тип. Ременная передача передавала свои усилия на заднюю ось. Ну а за крутящий момент отвечали роликовые цепи.