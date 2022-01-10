Алла Пугачева проигнорировала Рождество с давней подругой, Галкину пришлось отдуваться за двоих

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Алла Пугачева — невероятно популярная советская эстрадная исполнительница, ставшая «символом русской женщины».

Сейчас ей 72 года, она замужем за юмористом Максом Галкиным и не слишком часто появляется на публике, тем более, пока в мире наблюдаются серьезные проблемы с пандемией коронавируса (COVID-19). Алла довольно редко, но хоть что-то показывает из фото и видео на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 3 миллионов человек.

Максим Галкин и Алла Пугачева, фото: Instagram

Максим Галкин и Алла Пугачева, фото: Instagram

И сейчас мы затронем празднование Рождества, на котором российский шоумен Макс Галкин побывал без своей возлюбленной. Большая компания друзей собралась вместе, чтобы отпраздновать этот светлый день, о чем сообщила ее давняя подруга Ида Достман.

«По многолетней традиции на Рождественский ужин, мы всегда собираемся вместе❤️ Спасибо за теплый вечер Рождества😍 С Праздником, тепла и уюта Вам и вашим близким🙏», — пишет женщина в публикации.

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Официальной версии почему Алла Пугачева пропустила дружеские посиделки нет.

Ида Достман, скриншот: Instagram Stories

Ида Достман, скриншот: Instagram Stories

«Почему Макс один? Где Алла?», «А где Алла Борисовна?», «А где же Аллочка?», «Без Аллы скучно», «Как приятно смотреть на компанию прекрасных людей, добра и света», — пишут пользователи в комментариях.

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