Алла Пугачева проигнорировала Рождество с давней подругой, Галкину пришлось отдуваться за двоих
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Алла Пугачева — невероятно популярная советская эстрадная исполнительница, ставшая «символом русской женщины».
Сейчас ей 72 года, она замужем за юмористом Максом Галкиным и не слишком часто появляется на публике, тем более, пока в мире наблюдаются серьезные проблемы с пандемией коронавируса (COVID-19). Алла довольно редко, но хоть что-то показывает из фото и видео на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 3 миллионов человек.