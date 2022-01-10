Алла Пугачева проигнорировала Рождество с давней подругой, Галкину пришлось отдуваться за двоих

Ида Достман, скриншот: Instagram Stories

«Почему Макс один? Где Алла?», «А где Алла Борисовна?», «А где же Аллочка?», «Без Аллы скучно», «Как приятно смотреть на компанию прекрасных людей, добра и света», — пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Максим Галкин опроверг то, что Алла Пугачева его мама — помогали психологи: «Мы равны»

Как сообщал «Знай.uа», Кристина Орбакайте нацелилась на маминого бывшего Киркорова, даже Дед Мороз обомлел: «Дети испугаются»

Знай.uа писал, Алексей Панин вызвал на бой внука Аллы Пугачевой — перчатки и шлемы уже наготове

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