В Бразилии скала обрушилась на лодки с туристами, погибли по меньшей мере семь человек

Инцидент произошел в каньоне Лаго-де-Фурнаш. Видео обрушения очевидцы опубликовали в Twitter. На нем слышно, что люди, видевшие, как падает скала, начали кричать. После падения на озере поднялась большая волна. Две из четырех лодок, находившихся под горой, утонули. В поисках пассажиров суден были задействованы 40 спасателей.

Источник: gordonua.com

Погибли три женщины и четверо мужчин, сообщил The Washington Post представитель пожарной охраны штата Педро Айхара. Один человек находится в больнице в критическом состоянии с травмами головы, трое пропали без вести.

Губернатор штата Минас-Жерайс Ромеу Зема написал 8 января в Twitter, что обрушение скалы произошло после проливных дождей. По его словам, склон горы на озере Фурнаш был размыт ливнями.

9 января Зема сообщил, что поиски пропавших без вести продолжаются.

O @governomg segue presente com as Forças de Segurança em Capitólio. A busca pelas vítimas ainda desaparecidas ocorre nesse domingo desde às 5h da manhã e conta com mergulhadores especialistas do @Bombeiros_MG .

— Romeu Zema (@RomeuZema) January 9, 2022