Регистрация авто в Украине — какие есть требования и штрафы

По Таможенному кодексу и закону Украины «О дорожном движении» авто, которые ввезли на украинскую территорию на более 30 дней, обязаны зарегистрироваться в стране. Какие требования к регистрации существуют и что грозит за их нарушение.

Об этом сообщает «Дорожный адвокат».

Полиция начала штрафовать владельцев авто, которые нарушают требования государственной регистрации иностранного авто.

Требования к регистрации

Статья 34 ЗУ «О дорожном движении» ставит временные рамки в течение которых нужно зарегистрировать машину, если она ввезена в Украину на более 30 суток. Дается 10 суток с момента ввоза. Этот термин можно продлить, если предоставить документы, которые подтверждают отсутствие возможности своевременной регистрации владельцами авто. Это может быть связано с болезнью, командировками или другими уважительными причинами.

Регистрируют и выдают соответствующие документы на основании Порядка государственной регистрации и снятия с учета автомобилей, утвержденным постановлением КМУ №1388. Ее проводят территориальные сервисные центры МВД по поданным лично или уполномоченным представителем заявлениям собственников, а также по паспорту или документу, что подтверждают полномочия представителя.

Регистрация возможна только при наличии документа, что подтверждает их регистрацию за пределами Украины.

Сначала выдают талоны временного ввоза владельцам авто, которые приехали более, чем на 30 суток. В них указывают срок временного ввоза. После истечения срока временного ввоза машины считаются незарегистрированными, то есть нарушают законодательство Украины.

Что грозит нарушителям

В КУоАП есть несколько статей, которые предусматривают ответственность за несоблюдение требований к регистрации транспортных средств. Так, в статье 121 говорится, что за управление незарегистрированным в установленном порядке авто, предусмотрен штраф в размере 850 грн. Если за год такое нарушение повторяется — штраф 1 700 грн или общественные работы до 40 часов, а также могут изъять машину.

Как говорится в статье 265-2, если есть основания полагать, что водитель нарушил предыдущие статьи, правоохранитель временно блокирует авто или доставляет его для хранения на спецстоянку.

Согласно статье 37 ЗУ «О дорожном движении» и пункта 2.9 в ПДД, эксплуатация незарегистрированных транспортных средств — запрещена.

Напомним, украинских водителей будут наказывать за езду на автотранспортных средствах с истертыми шинами. За первое нарушение грозит штраф, а за второе – лишение водительских прав.