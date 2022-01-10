Мужчина заявил, что он из будущего, и предупредил о встрече с подземной цивилизацией

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TikToker, который утверждает, что он из будущего, предупредил, что люди вступят в контакт с подземными инопланетными видами летом 2022 года в списке трирр-дат, которых следует опасаться

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

«Путешественник во времени» в TikTok предупредил своих последователей, что человеческая раса сделает свое первое открытие инопланетной жизни внутри Земли.

Анонимный человек «из будущего», известный под ником @pasttimetravel, дал список важных дат на 2022 год, который быстро стал вирусным, когда начался Новый год.

Видео с заголовком «Запомни эти даты…» предупреждает о катастрофическом году с извержением вулкана 15 марта и исчезновением пассажирского самолета 28 июня.

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Пост в ТикТок

Пост в ТикТок

В нем говорилось: «Меня считали фальшивым путешественником во времени, но я могу доказать, что это не так. Запомните эти три даты, и я смогу доказать, что я настоящий… 15 марта 2022 года происходит извержение вулкана, которое создает облако пепла вокруг половины мира. 28 июня 2022 года самолет пропадает на месяц и возвращается, но все в самолете говорят, что это было всего три часа. 2 августа 2022 года мы установили контакт с подземной цивилизацией».

Но среди трех дат было предупреждение о том, что 2 августа человечество обнаружит подземную цивилизацию.

Пост в ТикТок

Пост в ТикТок

Более 3,5 тыс. человек отреагировали на ряд диких заявлений, которые привлекли более 200 тыс. просмотров в очень раздельных дебатах о том, могут ли эти заявления быть реальными.

Один внимательный пользователь заметил: «Эти даты все во ВТОРНИКАХ».

Напомним, что охотник утверждает, что случайным образом заснял инопланетянина.

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