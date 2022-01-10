Мужчина заявил, что он из будущего, и предупредил о встрече с подземной цивилизацией

TikToker, который утверждает, что он из будущего, предупредил, что люди вступят в контакт с подземными инопланетными видами летом 2022 года в списке трирр-дат, которых следует опасаться

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«Путешественник во времени» в TikTok предупредил своих последователей, что человеческая раса сделает свое первое открытие инопланетной жизни внутри Земли.

Анонимный человек «из будущего», известный под ником @pasttimetravel, дал список важных дат на 2022 год, который быстро стал вирусным, когда начался Новый год.

Видео с заголовком «Запомни эти даты…» предупреждает о катастрофическом году с извержением вулкана 15 марта и исчезновением пассажирского самолета 28 июня.