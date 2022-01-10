Компания Volkswagen представила обновленный электромобиль ID.4

Представители немецкой компании Volkswagen заявили, что автобренд вскоре приступит к продажам электрического кросса Volkswagen ID.4.

Источник: avtodream.org

Для новинки текущего модельного года предусмотрен увеличенный запас хода. Авто похвастается расширенным набором стандартных опций. По заявлению зарубежных журналистов, немецкая версия электрического кросса представляет собой одну из лучших машин. Её выбрали автомобилем года в 2021 г.





В компании заявили об обновлениях для ID.4 2022/2023 модельных годов. В этом случае речь идёт о корректировке стоимости, изменений аппаратного/программного обеспечения и ряда внутренних настроек.

Обновления ID.4 текущего модельного года подразумевают внедрение более мощного бортового зарядного устройства на 135 кВт и дополнительного запаса хода от АКБ. Согласно ожиданиям, авто на одном заряде сможет преодолевать 402 – 418 км.

Для всех комплектаций ценник поднялся на 800 долларов. Поздней марка наделит авто беспроводным обновлением OTA.

Версии ID.4 2023 для американского рынка будут производить в стенах автозавода в Чатануге штата Теннесси во 2-ом либо 3-ем квартале этого года. Volkswagen ещё планирует сменить поставщиков АКБ для модели. Блоки LG будут заменены на те, которые поставляют SK Innovation.