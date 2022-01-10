В Польше нашли украинку без сознания с чужим ребенком

В полиции рассказали, что женщина лежала между припаркованных авто

Оказалось, что женщина была пьяна. По данным полиции, в ее крови было три промилле алкоголя.

В Польше среди улицы прохожие обнаружили 33-летнюю украинку в бессознательном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.





Случай произошел посреди ночи в Варшаве. Женщина лежала между припаркованных автомобилей. Сверху на ней плакал пятимесячный ребенок.

Оказалось, что женщина была пьяна. По данным полиции, в ее крови было три промилле алкоголя.

Медики констатировали, что угрозы жизни женщины и ребенка нет.

Как выяснилось, женщина приходится тетей ребенку. Она вышла на прогулку с малышом, но внезапно перестала выходить на связь.

На место происшествия приехали родители ребенка. В крови матери обнаружили 1 промилле алкоголя, а в крови отца — 1,5 промилле. Оба — граждане Украины.

Ребенка временно изъяли из семьи.

Женщине, которую нашли без сознания с ребенком, грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Польше найден мертвым украинец, задержаны 12 человек.

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