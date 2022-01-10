Nokia 6310 — компания оживила культовую модель мобильного

Компания Nokia перевыпустила легендарную модель 6310, которую в обществе называли «телефон-кирпич».

Об этом пишет Daily Mail.

Обновленная модель доступна на рынке по $80. От разработчиков телефон Nokia 6310 получил 2,8-дюймовый дисплей, мощный аккумулятор, который будет работать в автономном режиме до 20 часов, и легендарную мобильную игру «Змейка».

Помимо этого, новая Nokia 6310 имеет прочный корпус из поликарбоната, который способен выдержать удары и падения с высоты.

Как отмечают в финской компании, обновленный «телефон-кирпич» поможет людям абстрагироваться от смартфонов, поскольку у модели нет ни передней камеры, ни Wi-Fi-адаптера. Nokia 6310 получила лишь приложение Facebook, которое подключается к интернету через технологию 2G.

Вместе с этим, владельцы обновленного «телефона-кирпича» могут как и раньше отправлять текстовые и графические сообщения. Модель также оснащена MP3-плеером, FM-радио и основной камерой на 0,3 мегапикселя.

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