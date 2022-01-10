Японці помолилися у крижаній воді за припинення пандемії (відео)

Источник: glavcom.ua

За віруваннями японців крижана вода змиє усі хвороби

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У Токіо провели старовинний ритуал очищення крижаною водою

Десятки японців занурилися у крижану воду в рамках традиційного ритуалу в Токіо, під час якого вони разом помолилися за припинення пандемії Covid-19, повідомляє Daily Mail.





Жінки та чоловіки співали та молилися перед купанням у воді з крижаними брилами в рамках синтоїстського ритуалу у храмі Теппоу-зу Інарі.

Японці в крижаній воді молилися за припинення пандемії

Автор: Euronews

Ритуал відбувся у найхолодніший місяць року в Токіо, де середня температура становить від 3 градусів за Цельсієм до найвищої 9 градусів за Цельсієм.

Відомий у Японії як Місогі, цей ритуал передбачає обмивання всього тіла крижаною водою із метою очищення.

Раніше міністерство охорони здоров’я Японії схвалило використання перорального препарату для лікування Covid-19, розробленого американською фармацевтичною фірмою Merck.

Як зазначається, міністерство планує доставити препарат «Молнупіравір» до медичних закладів, аптек та інших установ по всій країні, щоб пацієнти могли почати приймати його вже наступного тижня.

Крім того, на початку пандемії японські фахівці доволі швидко виявили важливі особливості, котрі сприяють поширенню інфекції.