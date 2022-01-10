Требования Путина нелегитимны — Кулеба

Кулеба отметил, что Путин требует, чтобы США, НАТО и ЕС признали сферу влияния России над суверенными соседними государствами.

Требования президента России Владимира Путина о «гарантиях безопасности» нелегитимными. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.





«Давайте называть вещи своими именами. Путин требует, чтобы США, НАТО и ЕС признали сферу влияния России над суверенными соседними государствами», — отметил министр.

Он подчеркнул, что холодная война закончилась, как и сферы влияния.

«Требования Путина нелегитимны и наносят ущерб международному миру и безопасности», — заявил Кулеба.

Ранее сообщалось, что Швеция отвергла предложенные РФ «гарантии безопасности».

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