Якщо ви давно хочете виявити слабкі місця свого організму, пройти повне обстеження і почати правильно харчуватися – новий рік прекрасна можливість змінити своє життя на краще. Щоб отримати позитивний результат, потрібно скласти план на цілий рік і дотримуватися його. Що таке чекап організму та які обстеження потрібно обов’язково пройти задля свого здоров’я – читайте в матеріалі ТСН.ua.



Варто зазначити, що занедбані стани та хронічні хвороби завжди потребують більш важкого і тривалого лікування. Тому варто виробити в собі правильну звичку та регулярно проходити профілактичні обстеження у лікарів – чек-апи організму. В Центрі громадського здоров’я МОЗ розповіли, як це зробити.

Чекап організму: що це і коли варто проходити повне діагностичне обстеження 2022-го

Медичний огляд (чекап від англійського слова “Check-Up”) – рання діагностика різноманітних захворювань, в яку входять дослідження та здавання аналізів. Тобто за один день ви зможете зрозуміти, чи все з вашим здоров’ям гаразд та отримати професійні рекомендації лікарів щодо покращення стану.

Навіть якщо ви почуваєте себе добре і у вас нічого не болить, проходити профогляди потрібно щорічно. Варто записатися до свого сімейного лікаря, який порекомендує, у яких саме спеціалістів вам краще пройти чекап.

Чекап організму: список найважливіших профоглядів

Важливо: правильний діагноз може поставити лише спеціаліст! Не займайтеся самолікуванням, адже це може призвести до погіршення стану здоров’я.

Під час огляду у сімейного лікаря обов’язково запитайте, чи немає у вас факторів ризику розвитку різних неінфекційних хвороб, адже можливо, вам потрібні додаткові чек-апи організму.

Найнебезпечнішими захворюваннями, які можна виявити під час профілактичного обстеження, в середньому є:

цукровий діабет – якщо вам вже є 45 років варто щорічно проходити чекап організму на це захворювання;

– якщо вам вже є 45 років варто щорічно проходити чекап організму на це захворювання; гіпертонія , або артеріальна гіпертензія, та інші захворювання серцево-судинної системи – чоловікам чекап потрібен після 40 років, а жінкам після 50 років, обстеження проводяться кожні 2 роки;

, або артеріальна гіпертензія, та інші захворювання серцево-судинної системи – чоловікам чекап потрібен після 40 років, а жінкам після 50 років, обстеження проводяться кожні 2 роки; туберкульоз – щороку потрібно проходити скринінгові анкетування;

– щороку потрібно проходити скринінгові анкетування; ВІЛ – щороку рекомендується проводити швидкий тест на виявлення антитіл до ВІЛ;

– щороку рекомендується проводити швидкий тест на виявлення антитіл до ВІЛ; пухлина товстого кишківника , або колоректальний рак – щороку чекап організму проходять люди з високим фактором ризику, а раз на 2 роки жінки та чоловіки після 50 років;

, або колоректальний рак – щороку чекап організму проходять люди з високим фактором ризику, а раз на 2 роки жінки та чоловіки після 50 років; рак молочної залози – мамографію варто проходити що два роки жінкам в віці 40+;

– мамографію варто проходити що два роки жінкам в віці 40+; гінекологічне обстеження для запобігання онкологічних захворювань – якщо жінка живе статевим життям, то чекап проводиться щороку з 15 років;

для запобігання онкологічних захворювань – якщо жінка живе статевим життям, то чекап проводиться щороку з 15 років; рак передміхурової залози – щорічно з високим ризиком розвитку цієї хвороби чекап організму проводиться чоловіками після 40, з середнім ризиком розвитку – після 45, якщо ризик розвитку хвороби низький, щорічні чекапи можна починати після 50 років.

Не забувайте раз на 2 роки проходити обстеження у стоматолога, щоб запобігти розвитку карієсу зубів та провести професійне чищення. Також в МОЗ наголошують, що сімейний лікар допоможе визначитися з правильним харчуванням, підбере фізичні навантаження та підкаже, що робити, щоб кинути курити.

ТСН